Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возбуждено второе уголовное дело после ДТП с трамваями в Златоусте

От наезда вагона погибла женщина.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Полиция Златоуста возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, после сегодняшнего столкновения двух трамваев на проспекте Гагарина. Ранее СК инициировал расследование по статье УК об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья, передает корреспондент chel.aif.ru.

Напомним, что два ехавших попутно трамвая столкнулись днем 12 июля на остановке «Лера». По предварительным данным, авария могла произойти из-за обрыва сцепного устройства во время буксировки сломавшегося вагона. В результате один трамвай протаранил другой, и оба проехали на несколько метров вперед. На их пути оказалась 60-летняя женщина, которая в это время переходила через рельсы. От удара ее отбросило в сторону, позднее она умерла в больнице.

По данным областного Минздрава, с травмами различной тяжести госпитализированы еще четыре человека.

В правительстве Челябинской области пообещали помочь всем пострадавшим и их родным.