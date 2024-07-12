Возбуждено второе уголовное дело после ДТП с трамваями в Златоусте

Полиция Златоуста возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, после сегодняшнего столкновения двух трамваев на проспекте Гагарина. Ранее СК инициировал расследование по статье УК об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья, передает корреспондент chel.aif.ru.
Напомним, что два ехавших попутно трамвая столкнулись днем 12 июля на остановке «Лера». По предварительным данным, авария могла произойти из-за обрыва сцепного устройства во время буксировки сломавшегося вагона. В результате один трамвай протаранил другой, и оба проехали на несколько метров вперед. На их пути оказалась 60-летняя женщина, которая в это время переходила через рельсы. От удара ее отбросило в сторону, позднее она умерла в больнице.
По данным областного Минздрава, с травмами различной тяжести госпитализированы еще четыре человека.
В правительстве Челябинской области пообещали помочь всем пострадавшим и их родным.