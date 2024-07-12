Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве в ДТП попал Aurus Управделами президента РФ

По имеющейся информации, в аварию попал пешеход в нетрезвом состоянии.
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы произошло с участием автомобиля Aurus, подтвердили ТАСС в Управлении делами президента Российской Федерации (Управделами). По имеющейся информации, в аварию попал пешеход в нетрезвом состоянии.

«Автомобиль наш», — сказали в Управделами. «Пешеход, который был пьян, переходил дорогу в неположенном месте. После аварии он жив», — отметили в Управделами. Они назвали ДТП «небольшой аварией», уточнив, что «автомобиль не получил повреждений».