В Москве в ДТП попал Aurus Управделами президента РФ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы произошло с участием автомобиля Aurus, подтвердили ТАСС в Управлении делами президента Российской Федерации (Управделами). По имеющейся информации, в аварию попал пешеход в нетрезвом состоянии.
«Автомобиль наш», — сказали в Управделами. «Пешеход, который был пьян, переходил дорогу в неположенном месте. После аварии он жив», — отметили в Управделами. Они назвали ДТП «небольшой аварией», уточнив, что «автомобиль не получил повреждений».