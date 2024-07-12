В Москве в ДТП попал Aurus Управделами президента РФ

«Автомобиль наш», — сказали в Управделами. «Пешеход, который был пьян, переходил дорогу в неположенном месте. После аварии он жив», — отметили в Управделами. Они назвали ДТП «небольшой аварией», уточнив, что «автомобиль не получил повреждений».