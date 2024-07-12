«Водитель погиб на месте, а его пассажир умер через неделю в больнице». СК закончил расследование смертельной аварии в Слуцком районе

В Следственном комитете раскрыли подробности смертельной аварии в Слуцком районе, произошедшей из-за самодельного прицепа с досками.
Ранее «Комсомолка» писала, что водитель погиб на месте из-за выехавшего со встречной полосы прицепа под Слуцком: «Прицеп отсоединился и выехал на встречку».
Авария произошла в марте 2024-го. В тот день 50-летний житель агрогородка Весея купил на местной пилораме доски, погрузил их в самодельный прицеп в сцепке с легковым «Пежо 806» и поехал домой. Однако в дороге недалеко от деревни Сороги прицеп отсоединился и выехал на встречную полосу, где врезался в «Шевроле Лаччети», за рулем которого был 61-летний житель Глусского района.
Водитель «Шевроле» погиб на месте от полученных травм, а за жизнь его 28-летнего пассажира врачи боролись неделю, но спасти его не смогли.
Установлено, что роковой прицеп сельчанин сам изготовил около двух лет назад и не зарегистрировал. Осмотр показал значительный износ прижимной нижней части поворотно-сферического упора шарового замка сцепной головки прицепа и несоответствие фаркопа авто, так как «яблоко» оказалось меньше размерных характеристик. При этом следователи считают, что условия и ряд факторов, приведших к отцеплению прицепа, водитель мог заметить сам ранее. Таким образом к гибели двух человек привели небрежные действия обвиняемого.
Ему инкриминируют нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).