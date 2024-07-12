«Водитель погиб на месте, а его пассажир умер через неделю в больнице». СК закончил расследование смертельной аварии в Слуцком районе

Установлено, что роковой прицеп сельчанин сам изготовил около двух лет назад и не зарегистрировал. Осмотр показал значительный износ прижимной нижней части поворотно-сферического упора шарового замка сцепной головки прицепа и несоответствие фаркопа авто, так как «яблоко» оказалось меньше размерных характеристик. При этом следователи считают, что условия и ряд факторов, приведших к отцеплению прицепа, водитель мог заметить сам ранее. Таким образом к гибели двух человек привели небрежные действия обвиняемого.