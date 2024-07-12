Сводка спецоперации на Украине за неделю

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, а также трёх бригад теробороны и соединения нацгвардии. Отражены девять вражеских контратак. Противник потерял до 980 военнослужащих, танк, девять бронемашин, 40 автомобилей, а также 16 орудий полевой артиллерии.