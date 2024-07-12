Женщина и 6 ее детей пострадали в ДТП в Брестском районе

Авария произошла днем в пятницу, 12 июля, возле населенного пункта Братылово, находящегося в трех километрах от областного центра.
«Пятидесятидвухлетний водитель, управляя грейдером, столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz под управлением 29-летнего мужчины», — сказали в СК.
Там также отметили, что от удара микроавтобус съехал в левый кювет и перевернулся.
В ДТП пострадали пассажиры авто — 27-летняя женщина и шесть ее детей (в возрасте от 10 месяцев до 8 лет). В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.
Сейчас следователи областного УСК, специалисты ГКСЭ и сотрудники ГАИ работают на месте происшествия. По предварительным данным, дети перевозились в микроавтобусе без автокресел.