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Женщина и 6 ее детей пострадали в ДТП в Брестском районе

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Пассажирка легкового автомобиля и шестеро ее несовершеннолетних детей получили травмы в результате ДТП в Брестском районе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Источник: Telegram / СК Беларуси

Авария произошла днем в пятницу, 12 июля, возле населенного пункта Братылово, находящегося в трех километрах от областного центра.

«Пятидесятидвухлетний водитель, управляя грейдером, столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz под управлением 29-летнего мужчины», — сказали в СК.

Там также отметили, что от удара микроавтобус съехал в левый кювет и перевернулся.

В ДТП пострадали пассажиры авто — 27-летняя женщина и шесть ее детей (в возрасте от 10 месяцев до 8 лет). В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас следователи областного УСК, специалисты ГКСЭ и сотрудники ГАИ работают на месте происшествия. По предварительным данным, дети перевозились в микроавтобусе без автокресел.