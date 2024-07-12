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Глава Коломны опубликовал кадры с места крушения самолета в Подмосковье

Глава Коломны Александр Гречищев поделился кадрами с места крушения самолета в Подмосковье. Фотографии и видео он опубликовал в пятницу, 12 июля, в своем Telegram-канале.

Дополнительно Гречищев подтвердил отсутствие угрозы населенным пунктам.

Добрались до места падения. Еще раз подтверждаю: угрозы населенным пунктам нет.

Александр Гречищев
глава Коломны

В районе подмосковной Коломны в пятницу, 12 июля, потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100.