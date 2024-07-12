Глава Коломны опубликовал кадры с места крушения самолета в Подмосковье

Дополнительно Гречищев подтвердил отсутствие угрозы населенным пунктам.
Добрались до места падения. Еще раз подтверждаю: угрозы населенным пунктам нет.
В районе подмосковной Коломны в пятницу, 12 июля, потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100.
Глава Коломны Александр Гречищев поделился кадрами с места крушения самолета в Подмосковье. Фотографии и видео он опубликовал в пятницу, 12 июля, в своем Telegram-канале.
Дополнительно Гречищев подтвердил отсутствие угрозы населенным пунктам.
Добрались до места падения. Еще раз подтверждаю: угрозы населенным пунктам нет.
В районе подмосковной Коломны в пятницу, 12 июля, потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100.