Названа причина смертельного ДТП с трамваями в Златоусте

Предварительной причиной столкновения трамваев в Златоусте стал обрыв сцепного устройства. Об этом сообщили в Миндортрансе Челябинской области.
— Проведено заседание комиссии по происшествию в Златоусте с участием представителей администрации, Миндортранса, прокуратуры, ГАИ, «ЧелябГЭТа» и других организаций, — уточнили в ведомстве. — Дано поручение проверить все трамвайные вагоны и провести дополнительный инструктаж персонала.
В Златоуст по поручению губернатора Алексея Текслера выехал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Комиссия продолжает свою работу и выясняет все обстоятельства ЧП.
Напомним, два трамвая столкнулись во время буксировки на проспекте Гагарина. Один из вагонов от удара сдвинулся с места и сбил женщину, переходившую рельсы. Она получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. По данным регионального Минздрава, в ДТП пострадали пять человек, четверо из которых были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело после столкновения трамваев.