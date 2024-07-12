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Названа причина смертельного ДТП с трамваями в Златоусте

Челябинский Миндортранс назвал причину столкновения трамваев в Златоусте.

Источник: СУ СКР по Челябинской области

Предварительной причиной столкновения трамваев в Златоусте стал обрыв сцепного устройства. Об этом сообщили в Миндортрансе Челябинской области.

— Проведено заседание комиссии по происшествию в Златоусте с участием представителей администрации, Миндортранса, прокуратуры, ГАИ, «ЧелябГЭТа» и других организаций, — уточнили в ведомстве. — Дано поручение проверить все трамвайные вагоны и провести дополнительный инструктаж персонала.

В Златоуст по поручению губернатора Алексея Текслера выехал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Комиссия продолжает свою работу и выясняет все обстоятельства ЧП.

Напомним, два трамвая столкнулись во время буксировки на проспекте Гагарина. Один из вагонов от удара сдвинулся с места и сбил женщину, переходившую рельсы. Она получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. По данным регионального Минздрава, в ДТП пострадали пять человек, четверо из которых были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело после столкновения трамваев.