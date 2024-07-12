Названа причина смертельного ДТП с трамваями в Златоусте

Напомним, два трамвая столкнулись во время буксировки на проспекте Гагарина. Один из вагонов от удара сдвинулся с места и сбил женщину, переходившую рельсы. Она получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. По данным регионального Минздрава, в ДТП пострадали пять человек, четверо из которых были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело после столкновения трамваев.