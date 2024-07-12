Reuters: с 2022-го Зеленский ужесточился, лишился сна и стал склонным к паранойе

Источник Reuters из команды президента также рассказал, что тот стал очень раздражительным, а в начале этого года «в отчаянии» уволил своих помощников во время совещания, посвященного планированию информационной кампании вокруг мобилизационной кампании. «Если он увидит, что люди не готовы или противоречат друг другу, он скажет: “Убирайтесь отсюда. У меня нет на это времени”, — описал поведение Зеленского чиновник.