На месте крушения SSJ 100 в Подмосковье найдены оба черных ящика

Самолет SSJ 100 потерпел крушение в районе Коломны сегодня, 12 июля. Все находящиеся на борту — два пилота и бортпроводник — погибли. Самолет выполнял перегоночный рейс — GZP9608 — и летел по маршруту: Луховицы (Третьяково) — Москва (Внуково). Он вылетел с Луховицкого авиационного завода имени П. А. Воронина, в 15:00 мск пропал с радаров. По данным ТАСС, причиной крушения мог стать отказ двигателей. По данным «РИА Новости», оба двигателя самолета отказали одновременно.