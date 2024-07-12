На месте крушения SSJ 100 в Подмосковье найдены оба черных ящика

«Найдены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, предварительно, в удовлетворительном состоянии», — сказал собеседник «РИА Новости». Он отметил, что бортовые самописцы SSJ-100 планируется расшифровать в подмосковном НИИ.
Материал «РИА Новости» был опубликован в 19:43 мск (обновлен в 19:48). ТАСС в 19:48 (обновление в 19:58) сообщил, что на месте крушения еще работают специалисты, а черные ящики не обнаружены. «В настоящее время пока нет подтверждения обнаружению черных ящиков», — сказал собеседник агентства.
Самолет SSJ 100 потерпел крушение в районе Коломны сегодня, 12 июля. Все находящиеся на борту — два пилота и бортпроводник — погибли. Самолет выполнял перегоночный рейс — GZP9608 — и летел по маршруту: Луховицы (Третьяково) — Москва (Внуково). Он вылетел с Луховицкого авиационного завода имени П. А. Воронина, в 15:00 мск пропал с радаров. По данным ТАСС, причиной крушения мог стать отказ двигателей. По данным «РИА Новости», оба двигателя самолета отказали одновременно.