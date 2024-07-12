В Пентагоне допустили изменение позиции по применению ВСУ оружия для ударов по РФ

«Мы разрешаем трансграничные удары, когда Россия атакует со стороны границы. По мере того, как война меняется, мы меняем нашу политику, вы видели, как это происходит в Харькове. Возможно это разрешение может распространиться на другие области, но прямо сейчас мы не разрешаем использовать ракеты для нанесения ударов в глубине России. По мере того, как меняется война, меняется наша политика, но, конечно, мы всегда помним об эскалации», — сказала Сингх на пресс-конференции, трансляцию которой вело AP.