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В Пентагоне допустили изменение позиции по применению ВСУ оружия для ударов по РФ

США не разрешали Украине использовать поставленное ей американское вооружение для ударов вглубь России, заявила заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх. При этом она отметила, что позиция США может меняться с учетом хода боевых действий, но Вашингтон старается не способствовать эскалации.

Источник: AP 2023

«Мы разрешаем трансграничные удары, когда Россия атакует со стороны границы. По мере того, как война меняется, мы меняем нашу политику, вы видели, как это происходит в Харькове. Возможно это разрешение может распространиться на другие области, но прямо сейчас мы не разрешаем использовать ракеты для нанесения ударов в глубине России. По мере того, как меняется война, меняется наша политика, но, конечно, мы всегда помним об эскалации», — сказала Сингх на пресс-конференции, трансляцию которой вело AP.

В то же время заместитель пресс-секретаря Минобороны напомнила, что оружие дальнего радиуса действия Украине передавали не только США. А Вашингтон может устанавливать правила использования только для своих поставок, подчеркнула госпожа Сингх.

В конце мая администрация президента США Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары американским оружием по военным объектам в РФ, расположенным вблизи от границы. Снятие запрета объяснялось наступлением российской армии в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этого недостаточно. На саммите НАТО в Вашингтоне он потребовал от США снять все ограничения на использование американских вооружений, прежде всего дальнобойных ракет ATACMS, для ударов по российской территории.