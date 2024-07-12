В Пентагоне допустили изменение позиции по применению ВСУ оружия для ударов по РФ

«Мы разрешаем трансграничные удары, когда Россия атакует со стороны границы. По мере того, как война меняется, мы меняем нашу политику, вы видели, как это происходит в Харькове. Возможно это разрешение может распространиться на другие области, но прямо сейчас мы не разрешаем использовать ракеты для нанесения ударов в глубине России. По мере того, как меняется война, меняется наша политика, но, конечно, мы всегда помним об эскалации», — сказала Сингх на пресс-конференции, трансляцию которой вело AP.
В то же время заместитель пресс-секретаря Минобороны напомнила, что оружие дальнего радиуса действия Украине передавали не только США. А Вашингтон может устанавливать правила использования только для своих поставок, подчеркнула госпожа Сингх.
В конце мая администрация президента США Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары американским оружием по военным объектам в РФ, расположенным вблизи от границы. Снятие запрета объяснялось наступлением российской армии в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этого недостаточно. На саммите НАТО в Вашингтоне он потребовал от США снять все ограничения на использование американских вооружений, прежде всего дальнобойных ракет ATACMS, для ударов по российской территории.