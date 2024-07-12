Источник: причиной отказа систем Superjet могло стать попадание птиц в двигатели

«Одной из причин падения самолета рассматривается попадание птиц в двигатели. На небольшой высоте и при небольшой скорости борта это приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации», — сказал собеседник агентства.
В качестве примера он привел «чудо на Гудзоне», которое произошло 15 января 2009 года в США. Тогда на высоте более 900 м (примерно на этой же высоте произошла нештатная ситуация на Superjet) в оба двигателя взлетавшего Airbus попали птицы. Пилоты смогли благополучно сесть на реку. Все пассажиры и члены экипажа выжили.
Другой собеседник ТАСС из авиационных служб высказал мнение о том, что произошел критический отказ систем. Это может быть связано с электроникой.
В пятницу днем самолет Superjet 100, принадлежащий ООО «Авиапредприятие “Газпром авиа”, вылетел после ремонта с завода в городе Луховицы в аэропорт Внуково, однако потерпел крушение в лесном массиве вблизи деревни Большое Карасево под Коломной, угрозы местному населению нет. На борту находились три члена экипажа, они погибли.