Источник: причиной отказа систем Superjet могло стать попадание птиц в двигатели

В качестве примера он привел «чудо на Гудзоне», которое произошло 15 января 2009 года в США. Тогда на высоте более 900 м (примерно на этой же высоте произошла нештатная ситуация на Superjet) в оба двигателя взлетавшего Airbus попали птицы. Пилоты смогли благополучно сесть на реку. Все пассажиры и члены экипажа выжили.