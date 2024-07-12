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ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«В Шебекинском городском округе в поселке Красное в результате атаки БПЛА разрушены два частных дома. В селе Зиборовка беспилотник атаковал служебный автомобиль сельхозпредприятия, транспортное средство полностью сгорело», — написал он в Telegram-канале.

Также под удар попали села Поповка Краснояружского района и Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. «В селе Поповка Краснояружского района после атаки беспилотника разрушен нежилой частный дом. В результате атаки второго дрона сильно поврежден еще один нежилой дом. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дроном-камикадзе поврежден легковой автомобиль», — добавил Гладков.