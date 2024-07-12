ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Также под удар попали села Поповка Краснояружского района и Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. «В селе Поповка Краснояружского района после атаки беспилотника разрушен нежилой частный дом. В результате атаки второго дрона сильно поврежден еще один нежилой дом. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дроном-камикадзе поврежден легковой автомобиль», — добавил Гладков.