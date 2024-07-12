После крушения самолета под Коломной обнаружили черные ящики

«В ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены черные ящики», —сказал он.
В пятницу пассажирский лайнер Sukhoi Superjet потерпел крушение в районе подмосковной Коломны. На борту находились два пилота и штурман, все они, предварительно, погибли. Как заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, самолет принадлежал «Газпром авиа».
По данным СК, воздушное судно, вылетев с завода после ремонта, направлялось в аэропорт Внуково, но рухнуло в районе деревни Апраксино. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной падения самолета мог стать одновременный отказ двух двигателей.
Расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации.