После крушения самолета под Коломной обнаружили черные ящики

По данным СК, воздушное судно, вылетев с завода после ремонта, направлялось в аэропорт Внуково, но рухнуло в районе деревни Апраксино. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».