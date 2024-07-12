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В Сирии беспилотник «коалиции» опасно сблизился с самолетом ВКС России

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper «коалиции» опасно сблизился в небе над сирийской провинцией Хомс с самолетом Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет, сообщил в пятницу замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 “Reaper” “коалиции” с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — сообщил он на брифинге.

Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей «Rafale», двумя парами истребителей «Typhoon» и двумя парами штурмовиков А-10 «коалиции». Подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов, отметили в ЦПВС.