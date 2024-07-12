В Сирии беспилотник «коалиции» опасно сблизился с самолетом ВКС России

Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей «Rafale», двумя парами истребителей «Typhoon» и двумя парами штурмовиков А-10 «коалиции». Подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов, отметили в ЦПВС.