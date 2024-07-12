В Харькове прогремели взрывы

«Суспільне» пишет о двух сериях взрывов: первая раздалась около 22:10 мск за пределами Харькова, вторая — в 22:17 мск в самом городе. Местные власти пока не комментировали эту информацию.
По данным издания, взрывы также раздались в Херсоне.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.