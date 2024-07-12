В Москве арестовали бизнес-коуча Закхайм с мужем и ее партнера по бизнесу

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 18 суток, до 29 августа 2024 года», — говорится в постановлении районного суда в отношении каждого фигуранта.
По версии следствия, Закхайм совместно со своим бизнес-партнером Любовью Струлевой и супругом Андреем Красновым создала организованную преступную группу и разработала совместный план по продаже выгодных курсов инвестирования денежных средств. Информацию о своей деятельности они размещали в сети Интернет, искали потенциальных покупателей, добавили в пресс-службе районного суда.
«Полученные денежные средства использовали по своему усмотрению, и в реальности ни Закхайм, ни другие фигуранты не имели намерений исполнять взятые на себя обязательства за обучающие курсы», — говорится в сообщении судебной инстанции.
Всем фигурантам вменяется причастность к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Задержание
Закхайм и Краснова задержали в петербургском аэропорту Пулково вечером 10 июля, когда они вернулись в Россию из Мексики. После этого их перевезли в Москву, где с ними провели следственные действия и предъявили обвинения.
Как сообщили ТАСС в столичной прокуратуре, стоимость одного из курсов доходила до 1 млн рублей.
Наталья Закхайм — гражданка Израиля и Нидерландов. Она заявляет о себе как о бизнес-тренере и авторе курса по инвестированию и книги «Все идеи Роберта Кийосаки в одной книге». Она называет себя одной из самых богатых учениц американского бизнесмена и автора книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.