В Москве арестовали бизнес-коуча Закхайм с мужем и ее партнера по бизнесу

Наталья Закхайм — гражданка Израиля и Нидерландов. Она заявляет о себе как о бизнес-тренере и авторе курса по инвестированию и книги «Все идеи Роберта Кийосаки в одной книге». Она называет себя одной из самых богатых учениц американского бизнесмена и автора книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.