В Росавиации сообщили, что разбившийся SSJ-100 летел в соответствии с планом полета

Крушение самолета произошло ранее в этот день в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находились три члена экипажа. Предварительно, они погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году.