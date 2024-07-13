В США прекратили уголовное дело против актера Алека Болдуина

Судья Мэри Марлоу Соммер посчитала, что в деле были допущены существенные нарушения, связанные с вещдоками. Кроме того, во время заседания Эрлинда Джонсон, одна из двух прокуроров, ведущих процесс, подала в отставку, а вторая прокурор Кари Моррисси вызвалась для допроса защитой в качестве свидетеля. После него судья вынесла решение о прекращении дела с предубеждением.