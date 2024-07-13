Артиллеристы Западной группировки уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Как добавили в военном ведомстве, командир взвода управления артиллерийского дивизиона с позывным Акбарс награжден орденом Мужества. «Тогда я еще был командиром орудия. Работали высокоточными снарядами. С двух выстрелов уничтожили восемь [единиц] колесной техники», — рассказал он.