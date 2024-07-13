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Артиллеристы Западной группировки уничтожили склад боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» Западной группировки войск уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе гражданских сооружений на окраине одного из населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ, также предоставив кадры объективного контроля уничтожения целей.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц “Мста-С” 20-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” заблаговременно предотвратили подвоз боекомплекта различного типа и калибра на позиции ВСУ, уничтожив склад с боеприпасами в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что позиции и перемещение военнослужащих ВСУ среди гражданских построек были вскрыты расчетом беспилотных летательных аппаратов. После получения координат целей и данных разведки батарея 152-мм самоходных орудий «Мста-С» нанесла интенсивный удар осколочно-фугасными боеприпасами. Стрельба велась на расстоянии до 13 км.

Как добавили в военном ведомстве, командир взвода управления артиллерийского дивизиона с позывным Акбарс награжден орденом Мужества. «Тогда я еще был командиром орудия. Работали высокоточными снарядами. С двух выстрелов уничтожили восемь [единиц] колесной техники», — рассказал он.