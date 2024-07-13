Артиллеристы Западной группировки уничтожили склад боеприпасов ВСУ

«Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц “Мста-С” 20-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” заблаговременно предотвратили подвоз боекомплекта различного типа и калибра на позиции ВСУ, уничтожив склад с боеприпасами в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что позиции и перемещение военнослужащих ВСУ среди гражданских построек были вскрыты расчетом беспилотных летательных аппаратов. После получения координат целей и данных разведки батарея 152-мм самоходных орудий «Мста-С» нанесла интенсивный удар осколочно-фугасными боеприпасами. Стрельба велась на расстоянии до 13 км.
Как добавили в военном ведомстве, командир взвода управления артиллерийского дивизиона с позывным Акбарс награжден орденом Мужества. «Тогда я еще был командиром орудия. Работали высокоточными снарядами. С двух выстрелов уничтожили восемь [единиц] колесной техники», — рассказал он.