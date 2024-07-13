Основным доказательством по делу Попова стал перевод на карту генерала свыше 1 млн рублей

«Основным доказательством мошенничества и служебного подлога в материалах дела в отношении Ивана Ивановича Попова является банковский перевод с карты Олега Цокова на карту генерал-майора в размере немногим более 1 млн рублей», — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что именно эта сумма вменяется военным следствием генералу Попову.
В свою очередь адвокат Попова не стал опровергать ТАСС данную информацию, но отказался комментировать детали уголовного дела, сославшись на взятую у него следствием подписку о неразглашении материалов. «Мы только начали ознакомление с материалами дела, поэтому комментировать все детали не имею права до поступления дела в суд. Если, конечно, надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение», — резюмировал адвокат Сергей Буйновский, который неоднократно заявлял агентству о невиновности генерала Попова и о стремлении добиться оправдания для своего подзащитного.
Арест генерала
Попов был арестован 17 мая. Позже следствие попросит суд о смягчении ему меры пресечения. Одновременно апелляционный суд, получив жалобу на арест генерала, впоследствие отказывается освобождать его из СИЗО.
По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей. В окончательной редакции обвинительного заключения сумма вменяемая фигурантам дела ущерба снизилась, составив около 105 млн рублей.
Следствие по делу продлено до 11 августа, срок ареста генерала истекает 17 июля. 15 июля 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит ходатайства СК об изменении генералу Попову и второму фигуранту дела бизнесмену Сергею Моисееву меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, установив ее срок и ограничения.
По данным следствия, Попов действовал в составе организованной группы вместе с Цоковым и предпринимателем Моисеевым. Цоков погиб в зоне СВО летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя РФ. Его дело прекращено посмертно. Моисеев вину признал, погасив часть нанесенного ущерба.