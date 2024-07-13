Основным доказательством по делу Попова стал перевод на карту генерала свыше 1 млн рублей

В свою очередь адвокат Попова не стал опровергать ТАСС данную информацию, но отказался комментировать детали уголовного дела, сославшись на взятую у него следствием подписку о неразглашении материалов. «Мы только начали ознакомление с материалами дела, поэтому комментировать все детали не имею права до поступления дела в суд. Если, конечно, надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение», — резюмировал адвокат Сергей Буйновский, который неоднократно заявлял агентству о невиновности генерала Попова и о стремлении добиться оправдания для своего подзащитного.