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Драка чиновников в акимате: какое решение принял суд

За драку на рабочем месте осудили двух чиновников в Акмолинской области. На кулаках отношения в акимате района выясняли замакима и руководитель аппарата, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: pxhere.com

Дело рассмотрели в Шортандинском районном суде.

«В мае 2024 года заместитель акима района А. и руководитель аппарата Б., находясь в здании акимата на рабочем месте, устроили словесный конфликт, перешедший в драку. Согласно заключению эксперта, они причинили друг другу лёгкий вред здоровью».

сообщили в суде.

Участники конфликта вину не признали.

Постановлением суда оба признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 73−1 КоАП. На каждого из них наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 55 380 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.