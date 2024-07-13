Драка чиновников в акимате: какое решение принял суд

Дело рассмотрели в Шортандинском районном суде.
«В мае 2024 года заместитель акима района А. и руководитель аппарата Б., находясь в здании акимата на рабочем месте, устроили словесный конфликт, перешедший в драку. Согласно заключению эксперта, они причинили друг другу лёгкий вред здоровью».
Участники конфликта вину не признали.
Постановлением суда оба признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 73−1 КоАП. На каждого из них наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 55 380 тенге.
Постановление пока не вступило в законную силу.