Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Херсонском направлении

ГЕНИЧЕСК, 13 июл — РИА Новости. Десантники группировки войск «Днепр» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили станцию РЭБ на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Воздушной разведкой с помощью беспилотника ZALA на правом берегу “Днепра” на херсонском направлении был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны. После проведения расчетов и сбора дополнительной информации было установлено, что обнаружена станция РЭБ противника. Расчет разведывательного беспилотника скорректировал заход “Ланцетов” на цель и зафиксировал ее поражение», — сообщил представитель оборонного ведомства.

В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.

Расчеты разведывательных БПЛА ВДВ в условиях помех, создаваемых станциями радиоэлектронной борьбы ВСУ, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.