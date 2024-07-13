Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Херсонском направлении

«Воздушной разведкой с помощью беспилотника ZALA на правом берегу “Днепра” на херсонском направлении был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны. После проведения расчетов и сбора дополнительной информации было установлено, что обнаружена станция РЭБ противника. Расчет разведывательного беспилотника скорректировал заход “Ланцетов” на цель и зафиксировал ее поражение», — сообщил представитель оборонного ведомства.
В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.
Расчеты разведывательных БПЛА ВДВ в условиях помех, создаваемых станциями радиоэлектронной борьбы ВСУ, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.