Минобороны сообщило об ударе авиаракетами по опорному пункту ВСУ

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”. Удар наносился удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами “Вихрь” по заданным координатам», — сказали в ведомстве.
В МО РФ отметили, что после применения авиационных средств поражения, машина выполнила противоракетный маневр, выпустила тепловые ловушки и вернулась на аэродром вылета.
«После сегодняшней неудачной попытки украинских националистов нанести удар по нашему военному аэродрому, на командном пункте сводной вертолетной эскадрилий была поставлена задача нанести ответный удар для уничтожения живой силы противника в населенном пункте Часов Яр», — рассказал командир вертолета Ка-52М Александр на видео, распространенном Минобороны РФ.
По его словам, после получения координат, в кратчайшие сроки был выполнен взлет, полет по маршруту и применение неуправляемых авиационных ракет с маневра кабрирование. По докладу передового авиационного наводчика отработали отлично. Враг понес потери в живой силе убитыми и ранеными.