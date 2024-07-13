Минобороны сообщило об ударе авиаракетами по опорному пункту ВСУ

По его словам, после получения координат, в кратчайшие сроки был выполнен взлет, полет по маршруту и применение неуправляемых авиационных ракет с маневра кабрирование. По докладу передового авиационного наводчика отработали отлично. Враг понес потери в живой силе убитыми и ранеными.