Минобороны сообщило об уничтожении бронетехники ВСУ

«Военнослужащие расчета FPV-дронов группировки войск “Центр” уничтожили бронетехнику и укрывшийся на опорном пункте личный состав ВСУ на авдеевском направлении», — сказали в ведомстве.
В МО РФ уточнили, что военнослужащие расчета скрытно выдвинулись через лесопосадки к позициям ВСУ. Подняли FPV-дрон в воздух. Оператор провел оперативный поиск цели. Обнаружив подходящий для нанесения удара объект, оператор вывел дрон на боевой заход и поразил цель.
В Минобороны отметили, что боевая работа по уничтожению целей, таких как бронетехника, автомобили, опорный пункты или личный состав ВСУ, ведется непрерывно. Оператор выполняет управление полетами дронов пока не будет израсходован весь боезапас. Затем военнослужащие скрытно отходят в район восполнения для пополнения боекомплекта и новых FPV-дронов.
«Едем на боевую задачу, доходим до точки, где находимся, раскладываем оборудование, настраиваем все, поражаем цели — пехота, опорные пункты противника, технику. На днях поразили Bradley, пикап, который на ротацию вез. Поразили пехоту противника в окопе», — цитируют в ведомстве старшего оператора расчета с позывным Левша.