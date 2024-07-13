Минобороны сообщило об уничтожении бронетехники ВСУ

В Минобороны отметили, что боевая работа по уничтожению целей, таких как бронетехника, автомобили, опорный пункты или личный состав ВСУ, ведется непрерывно. Оператор выполняет управление полетами дронов пока не будет израсходован весь боезапас. Затем военнослужащие скрытно отходят в район восполнения для пополнения боекомплекта и новых FPV-дронов.