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Российские минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ у границы

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июл — РИА Новости. Расчёты 120-миллиметровых минометов группировки войск «Север» уничтожили взводный опорный пункт и пехоту ВСУ рядом с государственной границей РФ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«По данным разведки на одном из участков выявлено наращивание сил ВСУ. Расчеты 120-миллиметровых минометов 2Б11 из состава мотострелкового подразделения выдвинулись на рубеж открытия огня и уничтожили взводный опорный пункт украинских боевиков в районе границы, данные объективного контроля с разведывательного БПЛА подтвердили уничтожения целей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что после выполнения задачи минометчики замаскировали орудие и ушли в укрытие. Подобная боевая работа ведётся непрерывно, чтобы держать противника в постоянном напряжении.

«Подразделения выполняют задачу по недопущению прорыва противника на территорию РФ. Это боевые посты, на которых военнослужащие несут боевую службу, наблюдательные посты. Посты воздушного наблюдения по недопущению проникновения воздушных целей — это БПЛА, fpv-дроны, которые тоже могут нанести поражение личному составу и гражданскому населению», — рассказал командир роты с позывным «Зима».

В Минооборны отметили, что 120-миллиметровые минометы предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника.