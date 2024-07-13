Российские минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ у границы

«Подразделения выполняют задачу по недопущению прорыва противника на территорию РФ. Это боевые посты, на которых военнослужащие несут боевую службу, наблюдательные посты. Посты воздушного наблюдения по недопущению проникновения воздушных целей — это БПЛА, fpv-дроны, которые тоже могут нанести поражение личному составу и гражданскому населению», — рассказал командир роты с позывным «Зима».