Главным доказательством по делу генерала Попова стал перевод на карту 1 млн руб

В начале июля СМИ писали, что Попову к делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) добавили еще одну статью — служебный подлог (ст. 292 УК РФ). По словам адвоката Буйновского, «там ничего нового не добавилось, та же 159-я статья, просто искусственно вменили дополнительный ненужный признак». По первой статье экс-командующему грозит до 10 лет лишения свободы, максимальное наказание по второй — 4 года.