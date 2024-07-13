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«РИА Новости»: захватчик заложников в СИЗО обвиняется в участии в запрещенном ИГ

Малик Гандалоев, участвовавший в захвате заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону, проходит обвиняемым по уголовному делу об участии в «Исламском государстве» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ), сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. Кроме того, ему вменяется изготовление самодельного взрывного устройства.

Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело в отношении Малика Гандалоева слушается в Южном окружном военном суде с марта 2024 года. Как пишет госагентство, он обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 223.1 (изготовление взрывчатых веществ или устройств группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или устройств группой лиц по предварительному сговору).

Шесть человек, содержавшихся в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, в середине июня захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие называли себя сторонниками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Здание было взято штурмом. Изначально сообщалось ликвидации захватчиков, но позднее стало известно, что один — Даниил Камнев выжил и лечился в больнице, а Малик Гандалоев — пытался бежать.