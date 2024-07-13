«РИА Новости»: захватчик заложников в СИЗО обвиняется в участии в запрещенном ИГ

Уголовное дело в отношении Малика Гандалоева слушается в Южном окружном военном суде с марта 2024 года. Как пишет госагентство, он обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 223.1 (изготовление взрывчатых веществ или устройств группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или устройств группой лиц по предварительному сговору).
Шесть человек, содержавшихся в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, в середине июня захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие называли себя сторонниками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Здание было взято штурмом. Изначально сообщалось ликвидации захватчиков, но позднее стало известно, что один — Даниил Камнев выжил и лечился в больнице, а Малик Гандалоев — пытался бежать.