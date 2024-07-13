Российские специалисты изучили особенности ракет Storm Shadow

«Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать — это первичная версия или уже произошли какие-то изменения в конструкции. Применены новые блоки или, допустим, возможна установка ловушек. Это нам позволит ориентироваться, что изменилось. Каждый блок будет в отдельности изучен», — сообщил собеседник агентства.