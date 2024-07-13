Фура ночью насмерть сбила пешехода на трассе Челябинск — Троицк

В ночь на 13 июля в Еманжелинском районе Челябинской области 49-летняя женщина пыталась перейти автомобильную трассу в неположенном месте и попала под колеса фуры. Пострадавшая скончалась на месте, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.