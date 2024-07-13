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В деле бывшего замминистра обороны Иванова могут появиться новые фигуранты

Уголовное дело о коррупции в Минобороны РФ возбуждено не только против бывшего замминистра Тимура Иванова и двух бизнесменов, но и в отношении неустановленных лиц. Информацию из постановления Басманного суда Москвы о продлении ареста приводит ТАСС.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), предпринимателя Александра Фомина — в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Из текста постановления следует, что дело возбуждено также в отношении неустановленных лиц как по получению, так и по даче взятки. В документе также указано, что счета и активы фигурантов дела арестованы в качестве обеспечительных мер.

Накануне, 12 июля, стало известно о смерти в карцере СИЗО № 4 Москвы бизнесмена Игоря Котельникова. По информации члена президентского Совета по правам человека Евы Меркачевой, он обвинялся в даче взяток высшим должностным лицам Минобороны. О его причастности к каким-либо коррупционным делам, связанным с министерством, официально не сообщалось.

Тимур Иванов был арестован в апреле по обвинению во взятке в размере свыше 1 млрд руб. В последний раз срок содержания под стражей был продлен до 23 сентября. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Бывший замминистра не признает вину.