Меркачева сообщила о смерти в СИЗО фигуранта дела о взятках военным

«По нашей информации, именно в пятом корпусе СИЗО № 4 содержится максимальное количество помещений-карцеров (больше, чем в любом другом изоляторе Москвы). Здесь есть коридор, в который выходит более 30 карцерных помещений. Правозащитники, проверяя СИЗО, неоднократно подмечали, что эти камеры забиты людьми», — пишет Меркачева. По ее словам, эти помещения очень маленькие, «в теплую погоду там жарко, зимой — холодно», некоторые заключенные проводили в них не один месяц. Она сообщила, что в этих карцерах уже были случаи смерти.