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Стало известно, откуда родом устроивший стрельбу в воинской части мужчина

Устроивший стрельбу в пункте военной дислокации Белгородской области Алексей Журавлев оказался родом из чувашского села Юськасы под Чебоксарами.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает RT.

Отмечается, что Журавлев с братом уехали 20 лет назад, оставив дом с участком, которые на протяжении четырех лет пытались продать под снос за 200 тыс. рублей.

Вечером 11 июля в белгородской приграничной части солдат открыл огонь по сослуживцам из пулемета. Они выпили и оскорбляли его, а молодой человек отличается вспыльчивым характером. После инцидента стрелок сбежал с оружием и может скрываться на Украине. Он уже был судим за грабеж, после отсидки задолжал деньги и никак не мог их вернуть.

Источник RT подтвердил наличие раненых. В местных закрытых чатах опубликовали ориентировку на контрактника, которым, по предварительным данным, является наводчик — Алексей Журавлев 1995 года рождения.