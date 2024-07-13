В Магнитогорске полицейские нашли пропавшую семилетнюю девочку

— Сотрудники ППС Артем Абдрахманов и Алексей Саранин во время патрулирования территории района заметили ребенка, похожего по приметам на разыскиваемую. Они подошли к девочке и выяснили, что она заигралась и не заметила, как отошла далеко от дома, — рассказали в региональном полицейском главке.