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В Магнитогорске полицейские нашли пропавшую семилетнюю девочку

В Челябинской области завершились поиски семилетней девочки.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

Поиски пропавшей семилетней девочки благополучно завершились в Магнитогорске. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ребенка нашли сотрудники патрульно-постовой службы.

— Сотрудники ППС Артем Абдрахманов и Алексей Саранин во время патрулирования территории района заметили ребенка, похожего по приметам на разыскиваемую. Они подошли к девочке и выяснили, что она заигралась и не заметила, как отошла далеко от дома, — рассказали в региональном полицейском главке.

Полицейские выяснили, что противоправных деяний в отношении пропавшей не совершалось. У девочки не было с собой телефона, поэтому она не могла связаться с родителями. Ребенка в районный отдел полиции, где ее встретили родители.