Приговор мягкий? В Красноярске осудили супругов-сыроедов, погубивших дочь

«Смерть — твоя мать. Возродись через неё. Она пришла в мир форм, как мощная самка ягуара в кругу семьи, природы. И улетела, как птичка, из моих рук в кругу семьи. Её красивое тело было отдано Огню, кремировалось без отпеваний, церкви и т. д. И прах развеян на горе, где ровно 6 лет назад началась наша с Денисом история Любви», — приводило издание слова Светланы.