Приговор мягкий? В Красноярске осудили супругов-сыроедов, погубивших дочь

В Красноярске вынесли приговор супругам-сыроедам, которые неправильно кормили свою маленькую дочь. У девочки из-за недостаточного питания развились проблемы со здоровьем. В апреле 2023 она заразилась коронавирусом и через несколько дней умерла. Прах ребёнка родители развеяли где-то в лесу, призывая к возрождению, и засняли это на видео, разлетевшееся по соцсетям.
О приговоре и подробностях этой истории — в материале krsk.aif.ru.
Отказались от продуктов животного происхождения
Супруги, теперь уже бывшие, Светлана и Денис Жителевы заморили свою младшую 2-летнюю дочь до того состояния, когда у неё развилось хроническое расстройство питания, анемия, было явное отставание в физическом развитии.
Семья придерживалась философии собственного видения о правильном питании. СМИ писали, что они — последователи известного специалиста по голоданию Дмитрия Лапшинова. Взрослые сами не употребляли продукты животного происхождения — мясо, яйца, молоко и детям своим никогда не давали. В холодильнике этих продуктов попросту не было. Зато были фрукты овощи, всякие смузи, которые давали детям.
Это негативно отразилось на здоровье 2-летней дочери, появившейся на свет в 2021 году. Причём 36-летняя Светлана родила малышку дома в ванной. В роддом не обращалась по причине недоверия к врачам и медицине в целом. Якобы из-за неудачного опыта с первым ребёнком. Всего их у женщины пятеро. В поликлинике дети не наблюдались.
Развеяли прах, чтобы дочь возродилась
В апреле 2023 года младшая девочка, которой к тому моменту исполнилось два года, где-то подхватила коронавирус. Из-за ослабленного неправильным питанием организма ковид вызвал пневмонию. Родители несколько дней лечили ребёнка гомеопатией, но она никак не помогала. Когда малышке стало совсем невмоготу, родители вызвали скорую, но прибывшие медики лишь зафиксировали смерть дочери.
После смерти дочери родители сняли видео, как развеивают прах девочки где-то в лесу, посвятив ей следующие строки, которые приводили в Telegram-канале SHOT:
«Смерть — твоя мать. Возродись через неё. Она пришла в мир форм, как мощная самка ягуара в кругу семьи, природы. И улетела, как птичка, из моих рук в кругу семьи. Её красивое тело было отдано Огню, кремировалось без отпеваний, церкви
Из-за смерти девочки следователи заинтересовались семейкой вегетарианцев и возбудили уголовные дела об оставлении ребёнка в опасности (ст. 125 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию малолетнего (ст. 156 УК РФ). Светлана и Денис не считали себя виновными, отрицали, что являются вегетарианцами. Говорили, что у них проблемы с желудком и кишечником и есть пищу животного происхождения им, мол, нельзя.
Максимальное наказание — исправительные работы
В конце концов 12 июля 2024 года Светлане и Денису вынесли приговор в Октябрьском районном суде Красноярска. Оба признаны виновными в совершении преступлений по ст. 125 и 156 УК РФ. Обоим назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 11 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства.
В последнем слове Светлана пояснила, почему не считает себя виновной.
«Не вижу оснований, чтобы подчеркивать мою жестокость не только к погибшему ребёнку, но и к остальным детям. Я любящая и очень внимательная мама. Причину, почему мне вменяют это обвинение, я так и не поняла», — говорила она в суде.
В прокуратуре отметили, что исправительные работы — это максимальное наказание, которое могли получить супруги за это преступление.
«Максимальное наказание, которое суд мог назначить обвиняемым за эти преступления небольшой тяжести — исправительные работы», — сказали krsk.aif.ru в прокуратуре Красноярского края. При этом в надзорном ведомстве добавили, что ранее состоялся процесс по лишению родительских прав на остальных двух детей, проживавших в семье. Однако суд отказал в ограничении родительских прав. Две дочки восьми и пяти лет останутся с матерью.
В Следственном комитете отметили, что супруги за время следствия успели развестись. Всего у Светланы было пятеро детей, двое первых живут с родным отцом.
Чем занимались Денис и Светлана
До трагедии Денис занимался предпринимательской деятельностью — производил масла холодного отжима из конопли, тмина, кедрового ореха. Продавал по цене от 700 до 3 700 рублей за банку. Получал субсидию от центра занятости. Однако после смерти дочери принял решение свернуть бизнес.
Светлана же проводила тренинги и мастер-классы, считая себя «проводником в мир свободы и мягкости». Называла себя Dj Света Жизнь. Занималась темой родов и послеродового восстановления.
Чем бывшие супруги занимаются после смерти дочери, точно неизвестно.