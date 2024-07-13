За ночь средства ПВО РФ уничтожили четыре дрона ВСУ над регионами России

До этого, 25 мая, президент России Владимир Путин на совещании по оборонно-промышленному комплексу сообщил, что объемы поставок оружия в ВС РФ во время специальной военной операции выросли. Например, ракетно-артиллерийского вооружения войскам стали передавать в 22 раза больше, поставки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) увеличились в 15 раз, а боеприпасов и средств поражения — в 14 раз.