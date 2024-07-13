В Новосибирской области с начала лета утонули 46 человек

16 из них — дети. Печальную статистику сообщили в МЧС России по Новосибирской области.
Согласно информации спасателей, большинство случаев утопления зарегистрировано в городе Новосибирске — 18 человек. В Новосибирской области за текущий купальный сезон наибольшее количество погибших в Новосибирском районе — 8 человек. Пять человек утонули в Тогучинском районе, а в Краснозерском на водоемах погибли трое.
Кроме того, в 11 районах области и городе Искитиме были зафиксированы по одному трагическому случаю на воде с начала сезона.
В МЧС предупреждают, чтобы избежать трагических случаев, следует соблюдать правила безопасности на воде: купаться только на официально открытых пляжах, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра у воды, особенно в жару. Необходимо также оценить свои навыки плавания перед заходом в воду.
Перед прогулкой на лодке или сапборде следует убедиться, что погода благоприятная, без сильного ветра, дождя и больших волн. В случае неблагоприятных условий лучше перенести активности на другой день.
В случае чрезвычайной ситуации необходимо срочно вызвать экстренные службы по телефону 112.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в МЧС предупредили жителей Новосибирска об аномально жаркой погоде.