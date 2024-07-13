В Новосибирской области с начала лета утонули 46 человек

В МЧС предупреждают, чтобы избежать трагических случаев, следует соблюдать правила безопасности на воде: купаться только на официально открытых пляжах, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра у воды, особенно в жару. Необходимо также оценить свои навыки плавания перед заходом в воду.