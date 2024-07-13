Во дворе Уфы водитель сбил восьмилетнего мальчика

В Уфе рядом с домом № 12/1 на улице Сипайловская восьмилетний мальчик попал под колеса автомобиля. Ребенка увезли в больницу с переломом ноги.
По данным столичной госавтоинспекции, 51-летний водитель за рулем «Тойота Камри» ехал по двору, когда на дорогу вышел ребенок. От удара мальчик оказался на асфальте. Когда он попытался встать на ноги, то не смог.
Пострадавшего увезли в больницу, где медики констатировали перелом ноги. После оказания помощи его отпустили домой.
По факту аварии полиция начала административное расследование.