Четверо пострадавших в ДТП с шестью детьми под Брестом находятся в реанимации

Четыре человека, пострадавших в аварии под Брестом, находятся в реанимации. О жуткой аварии, которая произошла в пятницу, 12 июля 2024 года, мы писали ранее: шесть детей с мамой пострадали при жестком столкновении микроавтобуса с грейдером в Брестском районе. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в ДТП пострадали 8 человек, 6 из которых — дети.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждения: Брестскую детскую областную больницу, а также в Брестскую областную клиническую больницу и.
«Четверо пострадавших (1 взрослый и 3 детей) госпитализированы в реанимационные отделения. Еще один ребёнок — в ортопедо-травматологическое отделение», — сообщили в Минздраве.
В ведомстве также добавили, что состояние ребенка медиками оценивается как средней степени тяжести.