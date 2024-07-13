Четверо пострадавших в ДТП с шестью детьми под Брестом находятся в реанимации

Четыре человека, пострадавших в аварии под Брестом, находятся в реанимации. О жуткой аварии, которая произошла в пятницу, 12 июля 2024 года, мы писали ранее: шесть детей с мамой пострадали при жестком столкновении микроавтобуса с грейдером в Брестском районе. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в ДТП пострадали 8 человек, 6 из которых — дети.