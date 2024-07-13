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Пожары в заповедниках находятся под контролем в Иркутской области

Пожар в Витимском заповеднике на площади более 70 га удалось потушить 12 июля.

Источник: Комсомольская правда

Пожары на территории заказников Иркутской области удалось взять под контроль. За прошедшие сутки, 12 июля, борьба со стихией завершилась на площади более 70 гектаров в Витимском заповеднике Бодайбинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— «Взято в кольцо» пламя на общей площади 57 гектаров на землях Витимского заказника и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Качугском районе, — пояснили в областном правительстве.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в лесах Приангарья потушили огонь на восьми участках 12 июля. Лес горел на землях шести районов. Борьба с буйством пламени продолжается на 19 участках.