Пожары в заповедниках находятся под контролем в Иркутской области

Пожары на территории заказников Иркутской области удалось взять под контроль. За прошедшие сутки, 12 июля, борьба со стихией завершилась на площади более 70 гектаров в Витимском заповеднике Бодайбинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.