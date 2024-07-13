Пожары в заповедниках находятся под контролем в Иркутской области

Пожары на территории заказников Иркутской области удалось взять под контроль. За прошедшие сутки, 12 июля, борьба со стихией завершилась на площади более 70 гектаров в Витимском заповеднике Бодайбинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
— «Взято в кольцо» пламя на общей площади 57 гектаров на землях Витимского заказника и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Качугском районе, — пояснили в областном правительстве.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в лесах Приангарья потушили огонь на восьми участках 12 июля. Лес горел на землях шести районов. Борьба с буйством пламени продолжается на 19 участках.