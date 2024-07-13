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Минобороны: Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Ростовской областью

БПЛА перехватили и уничтожили над Ростовской областью и еще двумя регионами.

Источник: Комсомольская правда

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотники над территорией трех регионов, в том числе и над Ростовской областью. Об этом сообщает Министерство обороны.

По данным ведомства, в ночь с 12 на 13 июля киевский режим попытался совершить террористическую атаку с участием БПЛА. Однако ПВО перехватили и уничтожили беспилотники. Два летательных аппарата ликвидировали над Ростовской областью, один — над Белгородской и один — над Курской.

Напомним, об атаке беспилотников утром 13 июля сообщил губернатор Василий Голубев. В результате произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Тушение продолжается.