Минобороны: Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Ростовской областью

По данным ведомства, в ночь с 12 на 13 июля киевский режим попытался совершить террористическую атаку с участием БПЛА. Однако ПВО перехватили и уничтожили беспилотники. Два летательных аппарата ликвидировали над Ростовской областью, один — над Белгородской и один — над Курской.