Скончались двое: смертельное ДТП с большегрузом произошло в Приморье

Водитель Toyota Crown столкнулась с фурой на объездной трассе недалеко от Уссурийска, в районе села Михайловка. Двое человек скончались, передает «Комсомольска правда — Владивосток».
По словам очевидцев, в аварии погибли двое. Находились ли в салоне леговушки пассажиры — пока неизвестно. На месте происшествия работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции и МЧС.
Машины смяло: фура перевернулась на бок и влетела в леерное ограждение. «Краун» раздробился на части и также влетел в металлическую конструкцию, только со встречной полосы дорожного движения. Повсюду разбросаны обломки и детали авто.
Специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего.
Кадры с места аварии опубликованы в нашем Telegram.
Ранее «КП» писала об аварии с пьяным водителем: он не справился с управлением и влетел в леера, его 41-летняя пассажир скончалась в медучреждении через шесть недель.