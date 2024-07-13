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Скончались двое: смертельное ДТП с большегрузом произошло в Приморье

В Приморье в ДТП с фурой скончались двое людей.

Источник: Комсомольская правда

Водитель Toyota Crown столкнулась с фурой на объездной трассе недалеко от Уссурийска, в районе села Михайловка. Двое человек скончались, передает «Комсомольска правда — Владивосток».

По словам очевидцев, в аварии погибли двое. Находились ли в салоне леговушки пассажиры — пока неизвестно. На месте происшествия работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции и МЧС.

Машины смяло: фура перевернулась на бок и влетела в леерное ограждение. «Краун» раздробился на части и также влетел в металлическую конструкцию, только со встречной полосы дорожного движения. Повсюду разбросаны обломки и детали авто.

Специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего.

Кадры с места аварии опубликованы в нашем Telegram.

Ранее «КП» писала об аварии с пьяным водителем: он не справился с управлением и влетел в леера, его 41-летняя пассажир скончалась в медучреждении через шесть недель.