Омичи отдали мошенникам более 800 млн рублей

Установленный по уголовным делам ущерб превысил 813,6 млн рублей. Однако и омичи продолжают попадаться на уговоры обманщиков.
Так, 10 июля 2024 г. в правоохранительные органы обратился 25-летний местный житель, который пояснил, что ему посредством мессенджера «WhatsApp» позвонила якобы сотрудница Центрального банка России и напугала, якобы на его имя мошенники пытаются оформить кредит, нужно срочно совершить ряд действий.
Парень под диктовку звонящей выполнил эти действия, чтобы спасти деньги, но на самом деле лишился 1,5 млн рублей на так называемые «безопасные счета».