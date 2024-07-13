Омичи отдали мошенникам более 800 млн рублей

Так, 10 июля 2024 г. в правоохранительные органы обратился 25-летний местный житель, который пояснил, что ему посредством мессенджера «WhatsApp» позвонила якобы сотрудница Центрального банка России и напугала, якобы на его имя мошенники пытаются оформить кредит, нужно срочно совершить ряд действий.