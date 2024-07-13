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Омичи отдали мошенникам более 800 млн рублей

С начала 2024 года омские правоохранители зарегистрировали 2 995 случаев хищения денег мошенников с помощью интернета и телефона.

Источник: Freepik

Установленный по уголовным делам ущерб превысил 813,6 млн рублей. Однако и омичи продолжают попадаться на уговоры обманщиков.

Так, 10 июля 2024 г. в правоохранительные органы обратился 25-летний местный житель, который пояснил, что ему посредством мессенджера «WhatsApp» позвонила якобы сотрудница Центрального банка России и напугала, якобы на его имя мошенники пытаются оформить кредит, нужно срочно совершить ряд действий.

Парень под диктовку звонящей выполнил эти действия, чтобы спасти деньги, но на самом деле лишился 1,5 млн рублей на так называемые «безопасные счета».