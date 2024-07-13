В Бобруйске погиб дальнобойщик, попав под колеса фуры

Произошло это 12 июля в дневное время на территории бобруйского предприятия. Работники после того, как осуществили загрузку, проводили проверку фуры. Один из них вытащил противооткатные упоры, но так как транспортное средство стояло на уклоне, оно пришло в движение. Дальнобойщик, попытавшийся остановить фуру, в итоге попал под колеса. Он получил тяжелые травмы, в связи с этим погиб. На месте, где произошел инцидент, следствием проводилась проверка. Удалось выяснить, что машина покатилась из-за того, что не была предварительно поставлена на стояночный тормоз, благодаря которому транспортное средство и может сохранять неподвижность.