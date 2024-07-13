Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска утром в субботу выпустили 23 снаряда по Донецку, Горловке и Макеевке менее чем за час, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.