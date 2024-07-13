Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 9.10 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.
Донецк подвергся обстрелам с 8.40 по 9.10, по городу выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров. Макеевку атаковали с 9.35 по 9.48 с применением шести снарядов того же калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.