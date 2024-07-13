Самолет Sukhoi Superjet-100 запросил аварийную посадку в аэропорту Минеральных вод

Airbus A320, который следовал рейсом из Самары, также совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за возможного разрушения пневматики шасси. 2 июля около 40 пассажиров рейса Boeing 787, направлявшегося из Мадрида в Монтевидео, пострадали во время сильной турбулентности. Одного из них забросило на багажную полку.