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Самолет Sukhoi Superjet-100 запросил аварийную посадку в аэропорту Минеральных вод

Самолет Sukhoi Superjet-100 готовится к аварийной посадке в аэропорту Минеральных вод. Об этом в субботу, 13 июля, сообщил Telegram-канал «112».

Источник: РИА "Новости"

На борту находится 103 человека. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ генератора.

Рейс вылетел из Нижневартовска. Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.

Позже стало известно, что самолет совершил успешную посадку, передает Telegram-канал.

Airbus A320, который следовал рейсом из Самары, также совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за возможного разрушения пневматики шасси. 2 июля около 40 пассажиров рейса Boeing 787, направлявшегося из Мадрида в Монтевидео, пострадали во время сильной турбулентности. Одного из них забросило на багажную полку.

МЧС России в пятницу, 12 июля, подтвердило крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Экипаж рухнувшего самолета подал сигнал бедствия перед падением. Пилот увел судно в лесной массив, чтобы избежать его падения возле жилых домов. В результате авиакатастрофы погибло три человека. В Сети также появились кадры крушения самолета.