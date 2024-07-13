Самолет Sukhoi Superjet-100 запросил аварийную посадку в аэропорту Минеральных вод

На борту находится 103 человека. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ генератора.
Рейс вылетел из Нижневартовска. Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.
Позже стало известно, что самолет совершил успешную посадку, передает Telegram-канал.
Airbus A320, который следовал рейсом из Самары, также совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за возможного разрушения пневматики шасси. 2 июля около 40 пассажиров рейса Boeing 787, направлявшегося из Мадрида в Монтевидео, пострадали во время сильной турбулентности. Одного из них забросило на багажную полку.
МЧС России в пятницу, 12 июля, подтвердило крушение Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Экипаж рухнувшего самолета подал сигнал бедствия перед падением. Пилот увел судно в лесной массив, чтобы избежать его падения возле жилых домов. В результате авиакатастрофы погибло три человека. В Сети также появились кадры крушения самолета.