В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе

Нефтебаза загорелась около 04:00 мск из-за атаки беспилотника, сообщал губернатор Ростовской области. К 08:00 мск площадь пожара составила 200 квадратных метров, пожару был присвоен третий ранг. На месте работают пожарные расчеты, задействованы 49 человек и 14 единиц техники.