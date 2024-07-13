В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Пожар площадью 200 кв. м на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области ликвидирован, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«По состоянию на 10:19 [мск] пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава Цимлянского района Елена Ночевкина в своем Telegram-канале уточнила, что жилые дома не повреждены огнем.
Нефтебаза загорелась около 04:00 мск из-за атаки беспилотника, сообщал губернатор Ростовской области. К 08:00 мск площадь пожара составила 200 квадратных метров, пожару был присвоен третий ранг. На месте работают пожарные расчеты, задействованы 49 человек и 14 единиц техники.