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В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе

Возгорание произошло в Цимлянском районе.

Источник: Reuters

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Пожар площадью 200 кв. м на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области ликвидирован, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По состоянию на 10:19 [мск] пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Цимлянского района Елена Ночевкина в своем Telegram-канале уточнила, что жилые дома не повреждены огнем.

Нефтебаза загорелась около 04:00 мск из-за атаки беспилотника, сообщал губернатор Ростовской области. К 08:00 мск площадь пожара составила 200 квадратных метров, пожару был присвоен третий ранг. На месте работают пожарные расчеты, задействованы 49 человек и 14 единиц техники.

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