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На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА

Голубев: на нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Ранее он сообщал, что возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 4.00 (совпадает с мск) в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг.

«По состоянию на 10.19 пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован», — написал губернатор.

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