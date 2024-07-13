На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 4.00 (совпадает с мск) в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг.
«По состоянию на 10.19 пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован», — написал губернатор.