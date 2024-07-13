Девятое место среди самых дорогих: Эксперты узнали во сколько обходятся ингредиенты для борща в Иркутске

Борщ остается традиционным и любимым блюдом у большинства жителей России. Эксперты решили узнать во сколько обойдется суп для семьи из четырех человек и посчитали его индекс. Иркутск вошел в топ-10 среди городов с самыми дорогими ингредиентами, заняв девятое место. Так, за один квартал стоимость набора для приготовления выросла всего на 17 рублей и составила 233,09.
Кажется, что не много, но в сравнении с первым кварталом 2024 года блюдо подорожало значительно. Тогда кастрюля борща обходилась в 189 рублей.
— Для расчетов овощи берем немытые и нефасованные. Если есть выбор между свежим урожаем и старым — выбираем тот, что дешевле. Курятина, сметана, хлеб — берем самый дешевый вариант из наличия. Для упакованных товаров — учитываем вес. Они должны быть самыми дешевыми именно в пересчете на единицу веса, — объяснили исследователи.
Самым дорогим ингредиентом в областном центре стала курица — 144 рубля за полкилограмма. Все остальные продукты: сметана, хлеб, картофель, морковь, лук, свекла, чеснок и капуста не превысили по стоимости 50 рублей.
Если смотреть на индекс борща по России, то возглавляет топ-10 самых дорогих ингредиентов Анадырь. В столице Чукотского автономного округа его приготовление обойдется в 531 рубль. Со второго по пятые места сумма не превысила 400 рублей, а с шестого по десятое трехсот.
Дешевле всего кастрюля борща обойдется жителям Казани — 144 рубля. А средняя цена по России составила 210,81 рублей.