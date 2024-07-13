Девятое место среди самых дорогих: Эксперты узнали во сколько обходятся ингредиенты для борща в Иркутске

Борщ остается традиционным и любимым блюдом у большинства жителей России. Эксперты решили узнать во сколько обойдется суп для семьи из четырех человек и посчитали его индекс. Иркутск вошел в топ-10 среди городов с самыми дорогими ингредиентами, заняв девятое место. Так, за один квартал стоимость набора для приготовления выросла всего на 17 рублей и составила 233,09.