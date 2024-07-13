Соседи рассказали об отношениях матери и ребёнка, найденного в чемодане

Корреспондент perm.aif.ru пообщался с соседкой семьи, которая живёт с ними на одном этаже. Женщина отзывается о семье как об исключительно хорошей. Она говорит, что у матери и сына были доверительные отношения. Все считали, что они очень любят друг друга.