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Соседи рассказали об отношениях матери и ребёнка, найденного в чемодане

Жильцы дома не верят, что женщина совершила страшное преступление.

Источник: Аргументы и факты

Соседи рассказали об отношениях матери и 9-летнего ребёнка, тело которого нашли в чемодане в Перми, сайту perm.aif.ru.

Корреспондент perm.aif.ru пообщался с соседкой семьи, которая живёт с ними на одном этаже. Женщина отзывается о семье как об исключительно хорошей. Она говорит, что у матери и сына были доверительные отношения. Все считали, что они очень любят друг друга.

«Хорошая семья была. Надя (имя изменено — прим. ред.) была очень положительной девочкой. Мальчика видела регулярно. Любящая семья. Он называл её “мамочка”. Они жили вдвоём. С мужем развелись год назад», — рассказала perm.aif.ru.

Соседка говорит, что мать ребёнка всегда здоровалась, они узнавали друг у друга, как дела.

«Девочка безэмоциональная, спокойная. Мы не верим, что она могла такое сделать», — рассказала женщина perm.aif.ru.

Напомним, ранее стало известно, что следователи ищут орудие убийства мальчика. По словам соседей, это кухонный нож. Предположительно подозреваемая в убийстве 34-летняя мать могла выбросить его в пакете вместе с мусором.