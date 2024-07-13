Еще одного фигуранта дела бизнес-коуча Закхайм задержали в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве бизнес-коуча Натальи Закхайм, арестованной вместе с мужем и ее партнером по бизнесу.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Строгино города Москвы задержали четверых подозреваемых. Ими оказались двое мужчин и две женщины в возрасте от 23 до 57 лет», — сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об уголовном деле о мошенничестве Натальи Закхайм, которая была задержана вместе со своим бизнес-партнером Любовью Струлевой и супругом Андреем Красновым. При этом собеседник агентства не уточнил имя четвертого задержанного, а также его место в преступной деятельности. «Сумма ущерба от преступной деятельности задержанных в настоящее время составляет более 3 млн рублей», — добавил представитель правоохранительных органов.
Предварительно установлено, что Закхайм вместе с сообщниками осуществляла продажу в интернете обучающих курсов по инвестированию, которые якобы способны помочь начать инвестировать в недвижимость, отметили в пресс-службе ГУ МВД. «Злоумышленники, получив денежные средства от продажи образовательных программ, переставали выходить на связь с потенциальными клиентами», — сказали в главке.
Хорошевский суд Москвы 12 июля отправил в СИЗО до 29 августа Наталью Закхайм, ее супруга и партнера по бизнесу. Всем фигурантам вменяется причастность к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Наталья Закхайм — гражданка Израиля и Нидерландов. Она заявляет о себе как о бизнес-тренере и авторе курса по инвестированию и книги «Все идеи Роберта Кийосаки в одной книге». Она называет себя одной из самых богатых учениц американского бизнесмена и автора книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.