Еще одного фигуранта дела бизнес-коуча Закхайм задержали в Москве

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об уголовном деле о мошенничестве Натальи Закхайм, которая была задержана вместе со своим бизнес-партнером Любовью Струлевой и супругом Андреем Красновым. При этом собеседник агентства не уточнил имя четвертого задержанного, а также его место в преступной деятельности. «Сумма ущерба от преступной деятельности задержанных в настоящее время составляет более 3 млн рублей», — добавил представитель правоохранительных органов.